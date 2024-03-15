مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وحقق مسلسل عتبات البهجة نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه حتى أصبح ضمن أولويات المشاهدين لمتابعته خلال شهر رمضان الكريم.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بتوجيه تهمة التهرب الضريبي لبهجت الأنصاري بعد إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

وهو ما جعل بهجت الأنصاري يتهم عبد البديع بالنصب والاحتيال عليه واستغلال اسمه، وقامت نعناعة بطلب من بهجت دفع نصف الكفالة والثاني يطلب منها فض الشراكة بينهما.

عمر لايزال يتورط في تعاطي مخدر الحشيش ويفكر في العمل مع الدارك ويب، وجميلة تتعرض للفضيحة بسبب نشر صورها عارية على جروب الواتس آب، أيضا تيته يوافق على العمل مع راقصة وفله ترفض الارتباط به.

كما قام حنفي بعرض على نعناعة لبيع منتجات مغشوشة داخل الكشك، أيضا عرض حنفي المساعدة على بهجت الأنصاري والذي لقنه درسا قاسيا.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)