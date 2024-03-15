مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. بهجت وعرفان يكشفان نصب العطار والكلاب تطاردهم بالسوق

مسلسلات رمضان 2024..

قررا عرفان الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله أن يصطحب بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني لسوق الجمعة من أجل كشف نصب العطار الذي يقوم عرفان ببيع الأعشاب الطبية له، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة الحلقة 4

وقام كل من عرفان وبهجت بعمل خديعة على العطار لكي يكشفوا نصبه واحتياله وبالفعل نجحا في خططتهم، إلا أنها لم تكتمل بسبب هروب الكلاب من أصحابها في السوق ومطاردتها لكافة المتواجدين داخل المكان.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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