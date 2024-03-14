الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عتبات البهجة الحلقة 4.. محمود ينشر صور جميلة على جروب "الواتس آب"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

لازالت جميلة والتي تقوم بدورها بسنت أحمد أبوباشا منخدعة في شخصية محمود والذي يقوم بدوره الفنان يوسف عثمان وتظن أنه يحبها وذلك خلال ظهورهم سويا في إحدى المطاعم ليعبر لها عن حبه وغيرته عليها لمجرد وجودها في إحدى حفلات أعياد الميلاد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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مدحت العدل في ندوة بـ«الدستور»: «عتبات البهجة» مسلسل بيتى مثل أعمال الزمن الجميل

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مسلسل عتبات البهجة.. هل ينجو يحيى الفخراني من اتهامه بالتهرب الضريبي؟

عتبات البهجة الحلقة 4

ومن الواضح أن محمود يقوم بخداع جميلة، خاصة وأنه ظهر في إحدى المشاهد بالحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة وهو يقوم بإرسال صورة جميلة شبه عارية على جروب الواتس آب بينه وبين أصدقائه.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد. 

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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