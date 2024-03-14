مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4| جميلة في ورطة بسبب صور مخلة على "واتس آب"

ظهرت جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبو باشا حفيدة بهجت الأنصاري ويجسد دوره الفنان يحيي الفخراني، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “عتبات البهجة” ضمن سباق دراما رمضان 2024، والمذاع عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وخلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4، ظهرت جميلة في حالة صدمة بعد أن تلقت رسالة على هاتفها.

وفي مشهد آخر، ظهر محمود الذي يقوم بدوره يوسف عثمان، وهو يقوم بإرسال صورها عارية على جروب “واتس آب” لأصدقائه.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

وينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

قد يهمك أيضا: