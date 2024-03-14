مدحت العدل في ندوة "الدستور": طلابي اشتغلوا على سيناريو "عتبات البهجة" (فيديو)

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، إنه بالنسبة لعتبات البهجة كان هناك بعض التفاصيل الصغيرة بينه وبين الكاتب إبراهيم عبد المجيد، مؤلف الراوية، وكان سيعمل عليها ورشة كتابة تم اختيارهم من الورشة التي يدرس لهم.

وتابع العدل في تصريحات خاصة لـ “الدستور” قائلًا: "وبالفعل الورشة عملت على الراوية وكان من المفترض أن أكون مشرف فقط لا غير، وعندما عملوا عليها أخبرتهم بأن الموضوع أبسط كثيرًا من التعقيدات والمسلسل دراما التفاصيل الصغيرة داخل المنزل والعراك بين الواد وشقيقته والأمور الموجودة في منازل الجميع في مصر، وبالتالي كان هناك rebuilding، بدأنا العمل سويا حتي الانتهاء من الحلقة الـ15، وورشة العمل كان فيها "أماني، محمد الجيزاوي، وسمية"، وعلى رأسهم البوهي".

وأضاف: " كان هناك تغييرا في رواية عتبات البهجة حيث أن الفنان يحيي الفخراني نفسه هو من قادني فكان هو الترشيح الأول للعمل، في الراوية البطل كان له أولاد ولكن لم يكن لهم دور، في الراوية، وجعلت له أحفاد بعدما توفي ابنته وابنه، وترك له هؤلاء الأولاد وهو رجل سبعيني، فهناك فجوة مرعبة بين الاحفاد، مع تعليمهم وكان هو يعمل وكيل وزارة فهو دخل في شراكة في سنتر، وعندما يتم النصب عليه يضطر إلى المكوث في هذا السنتر، الحالة التي حاولت أن اصنعها ليكون هناك تواصل بين الأجيال، وفي النهاية يكتشف أنه تعلم منهم وهم تعلموا منه. (انت لا تملك كل الحقيقة).

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)