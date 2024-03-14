الكاتب والسيناريست مدحت العدل يخص "الدستور" بقصيدة "أول مرة بكيت" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024

خص الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، جريدة "الدستور" بقصيدة عنوانها "أول مرة بكيت".

جاء ذلك خلال ندوة خاصة استضاف خلالها “الدستور” الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعد نجاح أولى حلقات مسلسل “عتبات البهجة” ضمن سباق دراما رمضان 2024.

قصيدة “أول مرة بكيت”

ويقول المقطع الأول كلمات قصيدة (أول مرة) لـ الشاعر الكبير مدحت العدل:

"اول مرة بكيت نازل من بطن أمي، أول مرة مشيت بحبي ومتشال همي، أول مرة جريت دان شريان الجرأة في دمي، أول مرة كتبت حروف غنيت، أول مرة على سجادة الصلاة صليت، أول مرة قريت شكيت، ف إن الكون موجود".

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة



يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)





قصة مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان الحالي عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.