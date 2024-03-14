الخميس 14 مارس 2024
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فن

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مدحت العدل لـ"الدستور": جمال العدل قال لازم الـ CV بتاعنا يكون فيه يحيى الفخرانى (فيديو)

الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل خلال ندوة جريدة الدستور

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست والشاعر، إن فكرة مسلسل عتبات البهجة جاءت من المنتج جمال العدل، حيث إنه اقترح أن يكون في c.v شركة العدل جروب عمل للفنان القدير يحيي الفخراني، متابعًا: "ليس من الطبيعي أن تنتج الشركة على مدار 30 عاما ولا يوجد عمل واحد لـ يحيي الفخرانى".

وتابع العدل خلال ندوة "الدستور" قائلًا: "عتبات البهجة به توليفة جيدة ويينهم كيمياء، كما أنه رأي حالة حنين للماضي، فعندما أخبرني باسم القدير يحيي الفخراني لم يخطر ببالي حينها سوى رواية عتبات البهجة، لأنني قرأتها ومتيم بها، وعلى الرغم من أن الرواية جميع الأبطال بها أعمارهم كبيرة".

وأضاف: "الرواية فلسفية وقائمة على حوار بين اثنين أصدقاء من عالمين مختلفين، وبالطبع أنا رأيت أن الفنان يحيي الفخراني يجب أن يكون له عمل قائم على نص أدبي، وتبني على شىء موجود بالعالم الخاص به، فأنا صنعت شخصيات جديدة وصراع أجيال لم يكن موجودا، ولكن الحديقة موجودة وبائعة الشاي اسمها "نعناع" ولديها كشك، والشخصية التي كان يجسدها صديقه الفنان صلاح عبد الله المحب للكمبيوتر والأعشاب، أنا قسمتهم على الاثنين، والرواية كما يعلم الجميع هي للقراءة فقط، ولكي يتم صنعها وإخراجها لجمهور أعم وأشمل والناس كلها تستمتع بها، صنعت المعادلة الموضوعي وخلقت لبهجت أحفاد والصراع خلقت له عالم كي يكون هناك دراما".


وحل الكاتب والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل ضيفًا على جريدة وموقع "الدستور"، مساء أمس الأربعاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيي الفخراني، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة جومانا مراد، والذي يعرض حاليًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.

الدكتور مدحت العدل السينارست مدحت العدل عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة الفنان يحيى الفخراني

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