"حلقة خطيرة".. روَاد السوشيال ميديا يشيدون بالحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024

دائمًا ما يكون مسلسل الكبير أوي بجميع أجزائه التي عرضت على مدار سنوات طويلة مضت، هو الحصان الرابح في السيزون الرمضاني، حيث يلتف الجمهور حوله دون خوف أو قلق من وجود كلمات خادشة للحياء، كما أنهم يقنون بأن الضحك والمتعة هما الأساس طوَال عرض الحلقات عبر شاشات التلفزيون، وهذا جعل الجمهور ينتظر مسلسل الكبير أوي 8.

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي8

الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي8، لاقت تفاعل واسع من قِبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً مع ظهور الفنانة أمينة خليل، بشخصيتها ورغبة نفادي الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح في الزواج منها.

الجمهور عبَر عن سعادته الكبيرة بالحلقة الرابعة والمليئة بالضحك والإثارة، وكتب إبراهيم عطا، من مستخدمي منصة "فيسبوك" قائلًا: "المسلسل السنادي بجد في حته تانيه"، ووصفت آلاء أدهم من جمهور الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي8 بـ"الخطيرة"، وعلق مصطفي نجدي من رواد السوشيال ميديا قائلًا: "حلقة جميلة جدا".

ظهر الفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصية الكبير في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوي8 بشخصية بونوكيو، بسبب كذبه قبل انتهاء مهمته لدي الشمامة، وظهرت في أحداث الحلقة الفنانة أمينة خليل بشخصيتها، وهو الأمر الذي لاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 8

يجدر الإشارة إلى أن أبطال وصناع مسلسل الكبير اوى 8 شارك فيه مجموعة متميزة من النجوم لمدة ثمانية مواسم منهم ضيفة الشرف أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وايضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي، وكل هؤلاء يتلقون مع النجم الكبير أحمد مكي، والفنان محمد سلام الشهير بـ"هدرس"، وبيومي فؤاد.

اقرأ أيضًا: