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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

دراما رمضان 2024

دراما رمضان 2024.. أكرم حسني بيبي سيتر لـ 6 أولاد في بابا جه

بابا جه
بابا جه

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني" من محمود البزاوي  "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظراً لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد أفصح اه أن لدية ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردة تفاجئ أكرم حسني أنهم ست أولاد.

دراما رمضان 2024

وبدأت أحداث الحلقة الرابع من المسلسل بمكالمة تليفونية من أكرم حسني لوالد الطالب عمر عبدالجواد المتهم باختراق موقع تسوق إلكتروني، ليحاول إنقاذ اولاده عمر وعلياء من الضياع واتصل هشام على الأب عبدالجواد قائلاً:"أستاذ عبدالجواد أولاد حضرتك في خطر وأنا انتحلت شخصيتك لازم تنزل مصر وتلحقهم من الضياع".

أحداث مسلسل بابا جه

“بابا جه” مسلسل كوميدي بطولة أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا لايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024 ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

والمسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، لكن المسلسل، يلمس قيمًا ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض بابا جه


يعرض مسلسل  بابا جه بطولة أكرم حسني بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc و Dmc drama.

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