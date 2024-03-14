"إكسترا نيوز" يستعرض جهود الدولة فى قطاع التنمية الاقتصادية
استعرضت فضائية إكسترا نيوز فيديوجراف، عن جهود الدولة في قطاع التنمية الاقتصادية، حيث أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا 2022 وفقًا للأونكتاد.
جهود الدولة في قطاع التنمية الاقتصادية
ـ مصر أصبحت الثالثة عربيًا في معدل النمو الاقتصادي لعام 2023.
ـ مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا 2022 وفقًا للأونكتاد.
ـ مصر تقدمت 44 رتبة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2023.
ـ مصر تقدمت 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانًا لعام 2021.
ـ مصر تقدمت 23 مركزًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2021.
ـ مصر الأولى عربيًا في عدد الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار.
ـ مصر بالمركز الـ 14 بين الأسواق الناشئة لثقة الاستثمار الأجنبي.
ـ مصر ضمن أعلى 3 دول جذبًا للاستثمار بالشركات الناشئة بالمنطقة.
128.2 مليار جنيه تكلفة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ـ 850.3 مليار جنيه الاستثمارات العامة المنفذة.
ـ 46 مليار جنيه تكلفة مشروعات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
ـ 65.15 التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار.
ـ 148 مشروعًا أجنبيًا نفذت في مصر بـ 2022 وفرت 61 ألف فرصة عمل.
ـ ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 295%.