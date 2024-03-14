مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 3 بطولة أكرم حسني

تعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024.

ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 3

وكشفت أحداث مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن ورطة جديدة لهشام بعد أن قام بدور الأب لطالب بمدرسة عمر عبدالجواد بعد أن قامت إدارة المدرسة بطلب استدعاء ولي أمره ليكشف ضابط المباحث آدم ويجسده محمد الكيلاني باتهام عمر في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الإلكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، الأمر الذي صدم أكرم حسني الأب المزيف لعمر.

اكتشف ضابط المباحث، أن أكرم حسني ليس والد عمر عبدالجواد الطالب المتورط في أكبر عملية هكر لموقع تسوق إلكتروني وهدده قائلًا: "أنا لو شفتك في مكان تاني مش محتاج أقولك هعمل فيك إيه".

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه باتصال تليفوني من شخص مجهول على هاتف عمر عبدالجواد قال فيه المتصل: "أنت عمر عبدالجواد؟ مطلوب استدعاءك في قسم أول وهنجيب اللي انتحل صفة أبوك".

مواعيد عرض مسلسل أكرم حسني “بابا جه” الحلقة 4

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة الرابعة، بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.