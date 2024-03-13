الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الطفلة لافينيا نادر لـ"الدستور": كواليس "بابا جه" يطلع منها مسلسل كوميدي لوحده (صور)

لافينا نادر
لافينا نادر

أعربت الطفلة لافينيا نادر إبنة أكرم حسني في مسلسل بابا جه، عن سعادتها بردود الفعل على أدائها بمسلسل “بابا جه”، وقالت: " عايزة أشكر المخرج المبدع أستاذ خالد مرعي والنجم أكرم حسني على ثقتهما فيا وحبهم ليا وأنهم يسندوا إليا دور بطولة المسلسل وكمان المشاركة فى غناء أغنية التتر".

وأضافت لافينيا في تصريحات خاصة لـ"الدستور":" الكواليس مع أكرم حسني ممكن يتعمل منها مسلسل كوميدي تاني لوحده".

وتابعت: "صوتي كان بيبقى جايب آخر الشارع من الضحك والتهريج معاه فى وقت تحضير المشهد وفيه مشاهد كنا مش بنقدر نمسك نفسنا من الضحك واحنا بنصورها، ولسه مكملين تصوير في المسلسل ".

وعن ردرو الأفعال بعد الحلقة الأولي، قالت:"بصراحة كنا متوقعين ان قفلة الحلقة هتعمل ضجة لان الفكرة جديدة ومش متوقعة وطبعا كلمة بابا "مالوش لازمة" توقعنا ان أكيد الناس هتقف عندها وتتكلم فيها كتير".

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

ويناقش المسلسل جملا صادمة وغير متوقعة والمغزى هو الانتباه من غياب دور الأب فى الأسرة، والاحتياج الشديد لدوره فى التربية.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.


موعد عرض مسلسل بابا جه


يعرض مسلسل  بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

الطفلة لافينيا نادر

الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر
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