الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

صدمة جديدة في انتظار أكرم حسني "ابنك متهم بالقرصنة" بمسلسل بابا جيه

مسلسل بابا جه الحلقة 3.. ظهر أكرم حسني في مدرسة، بعد الأوردر الثاني لـ"بابا للإيجار"، بعد أن ورطه صديقه ياسر مدير أعمال “بابا جه”، في الظهور بشخصية والد طالب يدعي “عمر عبدالجواد” بعد أن قامت المدرسة باستدعاء ولي أمره، حيث اكتشفت مباحث الإنترنت أنه قام باختراق موقع تسوق إلكتروني، وظهر بشخصية “عبدالجواد” بمقابل مادي.

صدمة جديدة في انتظار أكرم حسني "ابنك متهم بالقرصنة" في مسلسل بابا جيه 

وشهدت الحلقة الثالثة، مواجهة بين أكرم حسني و المقدم آدم، حيث أخبره أن عمر متورط في عملية قرصنة على إحدى مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، الأمر الذي أصاب "أكرم حسني" بالصدمة.

مسلسل بابا جه الحلقة 2

وشهدت  الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، ظهور الفنان أكرم حسني، بمنزل زيادة زميل ابنته جودي في المدرسة بعد أن فاجأته في فقرة العطاء، ويروي له القصص.

وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد "سليم مصطفى" ليكون له أبًا لمدة يوم واحد، ولكنه يتفاجأ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكإنه في بيته، وذلك بمقابل مادي، رفض هشام "أكرم حسني" في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.


مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

"بابا جيه".. أكرم حسنى ينير شاشة رمضان بعمل فنى يجسد دفء الأسرة

ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل بابا جه لأكرم حسني.. مسلسلات رمضان


موعد عرض مسلسل “بابا جه”

يعرض مسلسل  بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

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