يفاجئ هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه أن الطالب عمر، الذي قام باسئتجاره في الحلقة الثانية من العمل الرمضاني متورط في أعمال غير قانونية على شبكة الإنترنت.

"بابا جه" الحلقة 3.. عمر متورط بجريمة إلكترونية وهشام يواجه المقدم آدم

وتستعرض “الدستور” أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جئه.

أكرم حسني يقابل ضابط مباحث انترنت

وانتهت الحلقة الثانية عندما واجه أكرم حسني المقدم آدم عباس من مباحث الإنترنت الذي يلعب دوره الفنان محمد كيلاني وفي أحداث الحلقة الثالثة من بابا جه، يخبر المقدم آدم "أكرم حسني" أن استدعاء ولي أمر الطالب عمر، ليس بسبب تعديه على مدرس اللغة العربية، كما قال الأخير.



وأكد المقدم آدم أن الطالب عمر متورط في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، ما يصدم "أكرم حسني" الأب المزيف لعمر.

أحداث الحلقة الثانية من بابا جه

تصاعدت أحداث مسلسل بابا جه، إحدي أعمال الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024 فبعد أن صدمت ابنة هشام والدها معتبرة إياه بدون فائدة، يجده زميلها الدراسي “زياد” أنه الأب الذي يحلم به ويتمناه.

اصطحب هشام والذي جسده الفنان أكرم حسني، زميل ابنته في المدرسة “زياد” لبيته، نراه يتنصل من الواجبات الثقيلة التي تقوم بها الأمهات، ألا وهي متابعة واجبات الأولاد ودراستهم، بل يقترح على الولد أن يلعبا “بلايستيشن” بدلا من المذاكرة، ويفرح “زياد” ويستمتع بالوقت الذي يقضيه معه هشام والذي يختم اليوم معه بسرد حكاية له والتي يفرح بها الولد جدا، بل ويطلب من أمه أن تحكيها له قبل أن ينام، فتندهش الأخيرة، ومن هنا تسطع الفكرة في ذهنها، ألا وهي أن تستأجر “هشام” كأب لابنها اليتيم.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.