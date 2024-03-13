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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. محمد الكيلانى ضيف شرف الحلقة 3 من "بابا جه"

جريدة الدستور

شارك الفنان محمد كيلاني في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه كضيف شرف، حيث لعب دور المقدم آدم من مباحث الإنترنت، حيث يعمل على قضية متورط بها الطالب عمر، الذي قام باستئجار أكرم حسني الذي يلعب دور هشام.

أكرم حسني يقابل ضابط مباحث إنترنت

تشهد أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه، مواجهة بين "هشام" و"آدم" داخل غرفة ناظر مدرسة عمر، حيث يذهب هشام، في مهمة استدعاء ولي أمر، كأب بديل لعمر، معتقدًا أن الأخير متورط في الاعتداء على مدرس لغة عربية، ولكنه يفاجأ بتورطه في جريمة إلكترونية.

ويلعب محمد كيلاني دور الضابط آدم الذي يحقق في قضية قرصنة أحد مواقع التسوق، متورط بها مجموعة من المراهقين بينهم الطالب "عمر".

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.

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