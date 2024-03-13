عبدالله السناوى: يد الله الحانية أعمق من الدعاء.. وأستشعر بها فى الأزمات

روى الكاتب الكبير عبدالله السناوي، حكايات فصله من العمل وإزاي ربنا كان بيعوضه في كل مرة.

وقال في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»، إن يد الله الحانية أعمق من الدعاء ويستشعرها في فترة الأزمات.

وأضاف أنه استشعر يد الله الحانية في مراحل الصبا والحياة والتجارب والعمل وكل فترات حياته التي مر بها.

وأشار إلى أن أثر «يد الله الحانية» يتلخص في مسيرته الصحفية، بأنه مر بتجارب عديدة وتعرض للفصل من العمل، ولكن كانت الأمور المادية تتحسن بعد هذه الأزمات الصعبة التي يمر بها، وتفتح له فرصًا صحفية جديدة ومميزة، موضحًا أنه تعرض للفصل من صحيفة بعد 6 أشهر من العمل بها فقط.