الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بابا جيه".. أكرم حسنى ينير شاشة رمضان بعمل فنى يجسد دفء الأسرة

أكرم حسني
أكرم حسني

ألقى الضوء الفنان أكرم حسني، على مسلسله الجديد "بابا جيه" الذي يُعرض في رمضان 2024، مُسلطًا الضوء على موضوعات الأبوة والعلاقة الأسرية، وصرح بأن المسلسل يستكشف الفجوة بين الآباء وأبنائهم، مُقدمًا نظرة عميقة على التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر المصرية.

 

وكشف حسني، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، أن المسلسل مُستوحى من قصة كورية، وتم تطويره عبر 15 حلقة تضم شخصيات جديدة تُعالج قضايا الأبوة بأسلوب درامي كوميدي. 

 

وأضاف أن المسلسل يهدف إلى توحيد الأسرة المصرية ومعالجة التأثيرات الثقافية الغربية على الأطفال، مُقدمًا رسالة توعوية ضمن السرد القصصي.

 

واختتم حسني تصريحاته بالتأكيد على التنوع الكبير في الأعمال الدرامية والبرامج التي تقدمها الشركة المتحدة، مُعربًا عن ثقته بأن هذا المزيج الفني سيحوز على إعجاب واهتمام الجمهور.

في المساء مع قصواء بابا جيه أكرم حسني الأعمال الدرامية المتحدة الشركة المتحدة

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