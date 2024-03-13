الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة.. محمد الكيلاني يكشف وظيفة أكرم حسني ويهدده في المسلسل

بابا جه
بابا جه

اكتشف ضابط المباحث "آدم" في مسلسل بابا جه الذي يجسده الفنان محمد الكيلاني أن أكرم حسني ليس والد عمر عبدالجواد الطالب المتورط في اكبر عملية هكر موقع التسوق الكتروني وهدده قائلاً:"لو شفتك في مكان تاني مش محتاج أقولك هعمل فيك إيه".

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني بورطة جديدة لهشام بعد أن قام بدور الأب لطالب بمدرسة "عمر عبدالجواد" بعد أن قامت إدراة المدرسة بطلب استدعاء ولي أمرة ليكشف ضابط المباحث (محمد الكيلاني) باتهام عمر في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، ما يصدم أكرم حسني الأب المزيف لعمر.

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وشهدت بداية الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ظهور أكرم حسني في المسلسل بمنزل زيادة زميل ابنته جودي في المدرسة بعد أن فأجئته في فقرة العطاء، ويروي له القصص.

وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد "سليم مصطفى" ليكون له أبًا لمدة يوم واحد، ولكنه يتفاجأ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكإنه في بيته، وذلك بمقابل مادي، رفض هشام "أكرم حسني" في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.

أحداث مسلسل بابا جه

“بابا جه” مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.
أبطال مسلسل بابا جه

المسلسل بطولة أكرم حسني وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل  بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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