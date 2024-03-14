طبيب نفسى لـ"الدستور": مسلسل "بابا جه" يناقش دور الأب فى الأسرة

يناقش مسلسل "بابا جه" محور مهم في القضايا الأسرية الشائعة في الفترة الحالية من خلال دراما كوميدية هادفة ولكنها تلعب دور كبير في كل تلك المشكلة في المجتمع المصري.

وقال الدكتور بيتر الصادق، طبيب الأمراض النفسية والعقلية، واضطرابات الهوية الجنسية المشورة الأسرية، لـ" الدستور ": “ندنا أزمة في الأسرة المصرية اعتلال الأدوار، فتحول دور الرجل من نموذج وقدوة ودوره في الاحتواء والاهتمام إلى مكنة ATM دورها الإمداد بالفلوس وفقط وتحول دور الأم من مربية وداعمة ومعلمة إلى خدامة تقوم بعمل الاكل وغسل الغسيل وترتيب المنزل”.

وأضاف: "لاحظت اهتمام بدور الأب فى أكتر من عمل فنى، وأكثر الجمل التي لامستني في مسلسل بابا جه "بابا ملوش لازمة" جملة صادمة وغير متوقعة، والمغزى هو الإنتباه من غياب دور الأب فى الأسرة، والإحتياج الشديد لدوره فى التربية والتقويم بدون إلقاء العبأ،كله على الأم فقط".



وأوضح دكتور بيتر الصادق:" الحقيقة المسلسل مهتهم بمناقشة دور الأب في المجتمع والصدمة من الموقف أو الفكرة هو بداية خطوة لعلاج ظاهرة غياب دور الأب فى، المجتمع المصرى".

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 3

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل “بابا جه” بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة

يعرض بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

الدكتور بيتر الصادق