لليوم الرابع على التوالي.. مسلسل "صيد العقارب" يتصدر تريند "إكس"

مسلسلات رمضان 2024..

"غادة عبدالرازق أعظم ممثلة في الزمن الحالي".. بهذه الكلمات وغيرها الكثير تفاعل المتابعون مع أداء غادة عبدالرازق في مسلسل "صيد العقارب" بعد عرض الحلقة الرابعة منه.

واستطاعت غادة عبدالرازق أن تتصدر التريند على منصة "إكس" لليوم الرابع على التوالي من خلال التفاعل الكبير للمتابعين، حيث شاركوا صورها وعبروا عن إعجابهم الكبير بدورها في المسلسل وجرئتها في التعامل مع العقارب.

وشهدت الحلقة الرابعة تصاعدا كبيرا للأحداث حيث دخلت "عايدة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق في نوبة بكاء بعد استرجاع ذكرياتها مع أخيها علي والذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبدالغني بعد تعرضه للقتل على يد "سامح" ابن اسماعيل والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

مسلسلات رمضان2024.. صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق

وتتوالى الأحداث ويفكر "إسماعيل" وزوجته والتي تجسد شخصيتها "سيمون" في طريقة لإخفاء ابنهما "سامح" بعد أن تسببب في مقتل "علي".

فيما انهارت غادة عبد الرازق من البكاء وأخبرت زوجها "ياسين" بأنها ستذهب مع والدها للمنزل في إشارة لتوتر العلاقة بينهما بعد حادث مقتل شقيقها "على" على يد شقيقه "سامح".

مسلسلات رمضان2024.. أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب حصريا عبر قناة سي بي سي، الفنانة غادة عبدالرازق بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.