الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

صعيدي أصلى.. أدوار تألق فيها أحمد ماهر قبل مسلسل صيد العقارب

أحمد ماهر
أحمد ماهر

عندما تشاهد طريقة أداء الفنان أحمد ماهر في مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشعر وكأنه رجل صعيدي مولود في نجع بالصعيد "الجواني"، وذلك من دقته في تقديم الدور، ولكن هذه ليست التجربة الأولى للفنان أحمد ماهر في تقديم الدور الصعيدي، بل أبهرنا على مدار تاريخه بعدة أدوار لا تنساها ذاكرة الدراما، وسنذكرها لكم كالتالي:

"دبور" في مسلسل ذئاب الجبل

يعتبر مسلسل ذئاب الجبل، من الأعمال الدرامية المصرية الخالدة حتى الآن، وقدم خلاله الفنان أحمد ماهر شخصية "دبور"، وكان دورا مهما جدا في المسلسل، ومؤثرا، فلا تنسى الذاكرة ذلك الشاب القوي الذي نشأ وسط ذئاب الجبل، وبداخله إخلاص كبير لعائلته، وصاحب قلب جعله يفني نفسه من أجل حبيبته "مهجة" والذي كان مستعد لعمل أي شىء من أجلها.

الشيخ "سليم" في مسلسل المداح الجزء الثالث 

أبهرنا الفنان أحمد ماهر خلال تجسيده شخصية الشيخ سليم، كبير عائلة مرموقة في محافظة قنا، والذي ظهر كرجل يفيض بالحنان والحب لإبنة اخته التي لعبت دورها الفنانة سلمى أبوضيف، وكان يحاول خلال أحداث المسلسل مساعدتها عن طريق معالجتها من الجن على يد الشيخ صابر.

بابا المجال "عشم" في مسلسل

كانت آخر أعماله في  الأدوار الصعيدية قبل مسلسل صيد العقارب، هو تقديم شخصية "عشم"، في مسلسل "بابا المجال"، وكان خلاله مسجونا ينتظر خروجه من السجن ليأخذ بثأر ابنه الذي قتل غدرا، على يد ابن صديقه.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب  من خلال شاشة قناة CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش إت، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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