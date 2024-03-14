"عتبات البهجة" الحلقة 4.. نعنانة تطلب من بهجت دفع نصف الكفالة وترفض فض الشراكة

مسلسلات رمضان 2024..

حاولت نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، أن تكسب ود وحب بهجت الأنصاري مرة أخرى بعد خروجهم من تهمة بيع خطوط بدون عقود ولكنه رفض تماما، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة الحلقة 4

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، طلب بهجت من نعنانة فض الشراكة في الكشك إلا أن رفضت بحجة أنها ليس لديها رأس مال في الوقت الحالي، وطلبت منه ان يتقاسم معاها كفالة خروجها من النيابة لكي تقوم بسداد المبلغ لحنفي وتخليص زوجها من وصل الأمانة.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)