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دعاء 5 رمضان 2024

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

دعاء 5 رمضان مكتوب
دعاء 5 رمضان مكتوب - دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

يرتفع اهتمام جميع المسلمين طوال شهر رمضان الكريم، بترديد الأدعية والإكثار من العبادات وفعل الخير، وننشر في السطور التالية دعاء 5 رمضان 2024، وصيغ مختلفة حول دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024.

دعاء 5 رمضان 2024 مكتوب

ينشر موقع الدستور دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024، فلا توجد صيغة معينة للدعاء ويدعو كل شخص بما يريد، كما أن الصائم يستجاب له طيلة نهار شهر رمضان الكريم.

 دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

 -رَبِّ أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْفَظَنِى وَأَهْلِى وَأَوْلاَدِى وَإِخْوَانِى بِحِفْظِكَ الَّذِى حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ الْحَكِيمَ، وَأَنْ تُحَصِّنَنِى وَإِيَّاهُمْ بِحِصْنِكَ الَّذِى حَصَّنْتَ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ الْمُقَرَّبِينَ.

-اللهم احفظ اولادي وأهلي ولا تريني فيهم مكروها يؤلم قلبي.

-اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان.

-اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، نسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة وتحقيق كل تلك الأدعية التي ستخرج من أجوافنا إلى السماء.

-اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يارب.

  دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

 

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

-اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الله أهدني وسدني.

-اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

دعاء 5 رمضان 2024 مكتوب

 -اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك.

-اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا.

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