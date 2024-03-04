الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الآن تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2024

قناة dmc
قناة dmc

أيام قليلة وتهل علينا أولى أيام شهر رمضان المعظم، ومعها مجموعة من أهم المسلسلات والبرامج، وينشر موقع جريدة الدستور تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2024 يوميا.

تردد قناة dmc على النايل سات


-القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12092.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة dmc على عرب سات


-القمر الصناعي: عرب سات.
-التردد: 11449.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: ¾.
-الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة dmc على النايل والعرب سات


-النقر على زر Menu أو القائمة.
-اختر setting أو الإعدادات.
-اضغط على إضافة تردد.
-كتابة معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الاستقطاب أفقي أو رأسي، وبعد ذلك اختر القمر الصناعي نايل سات
-الضغط على زر البحث.
- وأخيرًا انقر على كلمة حفظ.

مسلسلات رمضان على قناة dmc 2024


1- مسلسل الحشاشين

2- مسلسل إمبراطورية ميم

3- مسلسل عتبات البهجة:
المسلسل 15 حلقة، والمسلسل بطولة كلا من: (يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور).

4- مسلسل بابا جه:
المسلسل 15 حلقة، والمسلسل بطولة: (أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي).

5- مسلسل فراولة:
المسلسل 15 حلقة، والمسلسل بطولة: (نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى).

6-مسلسل بدون سابق إنذار:
المسلسل 15 حلقة، والمسلسل بطولة: (آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر).

7- مسلسل صدفة:
 المسلسل بطولة كلا من: ريهام حجاج.

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