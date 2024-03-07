نقدم لكم النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟، حيث زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف علي تاريخ اليوم، وذلك مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2024، حيث يفصلنا نحو 4 أيام فقط.

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نستعرض لكم النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟، يصادف اليوم 26 شعبان 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

في السطور التالية نعرض ورقة نتيجة اليوم الخميس:

يصادف 7 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.

يصادف 26 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

يصادف 28 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 1445

بحسب الحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان لهذا العام 2024-1445، يوم الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، أي بعد أربع أيام من الآن.

كام يوم باقي على شهر شعبان 1445

وفي هذا الجانب، نوفر لكم كام يوم باقي علي شهر شعبان 1445-2024، جاءت الأيام المتبقية كالآتي:

يوم الجمعة 8 مارس 2024 يوافق 27 شعبان 1445

يوم السبت 9 مارس 2024 يوافق 28 شعبان 1445

يوم الأحد 10 مارس 2024 يوافق 29 شعبان 1445

أفضل دعاء في شهر شعبان

اللهم بارك لنا في شهر شعبان واجعله شهرًا مليئًا بالخيرات علينا وعلى سائر المسلمين يا كريم.

ربي أغننا بفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين.

اللهم بارك لنا في شهر شعبان واجعل هذا الشهر شهرًا للمغفرة والرحمة علينا وعلى كافة أبناء المسلمين يا رب.

أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيءٌ.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر المبارك 2024

سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في حال كانت عِدة رمضان 30 يوم، وتكون ليلة تحري هلال شوال يوم الإثنين 08 أبريل 2024 الموافق لـ 28 رمضان 1445، لذا متبقي نحو 33 يوم.