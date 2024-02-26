النهارده كام أمشير 2024 فى ورقة نتيجة اليوم الإثنين؟

ننشر لكم الرد على تساؤل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث.. النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين، تزامنا مع انتهاء شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445 هجرية.

ونستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم الاثنين خلال هذا التقرير.

النهاردة كام أمشير 2024

وفي هذا السياق، نعرض لكم النهاردة كام أمشير 2024، يوافق اليوم الاثنين 18 أمشير 1740ق، في التقويم القبطي.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

كام شعبان اليوم 2024

اليوم الاثنين:

يأتي 26 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

كام شعبان اليوم 2024: يصادف 17 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف 18 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يأتي أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، في يوم 11 مارس القادم، أي بعد نحو 13 يوم فقط.

موعد قدوم عيد الفطر المبارك 2024

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يأتي أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024-1445، وذلك يوم 9 أبريل المقبل، ويتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024، وهو المتمم لشهر رمضان الكريم.

العطلات الرسمية المتبقية خلال 2024

وفي هذا السياق، نعرض لكم العطلات الرسمية المتبقية خلال 2024، جاءت علي النحو التالي:

عطلة عيد تحرير طابا: يوافق 19 مارس 2024.

عطلة عيد الفطر المبارك: يوافق 10 أبريل 2024.

عطلة عيد تحرير سيناء: يوافق 25 أبريل 2024.

عطلة عيد العمال: يوافق 1 مايو 2024.

عطلة شم النسيم: 6 مايو 2024.

عطلة وقفة عرفات: 15 يونيه 2024.

عطلة عيد الأضحى المبارك: 16 يونيه 2024.

عطلة ثورة 30 يونيه: 30 يونيه 2024.

عطلة رأس السنة الهجرية: 23 يوليو.

عطلة عيد ثورة 23 يوليو 1952: 16 سبتمبر.

عطلة المولد النبوي الشريف: 6 أكتوبر.

عطلة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).