الأحد 25 فبراير 2024
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كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024| النهاردة كام شعبان بالتفصيل؟

كم شعبان اليوم الأحد
كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024

ننشر لكم كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين عن تاريخ اليوم الأحد، تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر شعبان خلال الأيام القادمة، وقدوم شهر البركة وهو شهر رمضان لهذا العام 2024-1445 هجرية، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024

وفي هذا السياق، نعرض لكم كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024، يوافق اليوم الأحد 15 شعبان 1445، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

كم شعبان اليوم الأحد سنة 2024

النهاردة كام شعبان 2024

اليوم الأحد:

يصادف 25 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.
و يصادف 15 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
و يصادف 17 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

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موعد قدوم شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يحل علينا شهر رمضان 2024، يوم 11 مارس المقبل، أي بعد نحو 14 يومًا.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

من المنتظر أن يأتي أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال في يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024، اي اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.


الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية 2024

عيد تحرير طابا الثلاثاء 9 رمضان:  19 مارس 2024.
عيد الفطر المبارك الأربعاء غرة شوال: 10 أبريل 2024.
عيد تحرير سيناء الخميس 16 شوال:؛25 أبريل 2024.
عيد العمال الأربعاء 22 شوال: 1 مايو 2024.
شم النسيم الإثنين 27 شوال: 6 مايو 2024.
وقفة عرفات السبت 9 ذو الحجة: 15 يونيه 2024.
عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجه: 16 يونيه 2024.
عيد الجلاء 12 ذو الحجه: 18 يونيه 2024.
ثورة 30 يونيه 2013، 24 ذو الحجة: 30 يونيه 2024.
رأس السنة الهجرية: الثلاثاء 23 يوليو.
عيد ثورة 23 يوليو 1952: الإثنين 16 سبتمبر.
المولد النبوي الشريف الأحد 6 أكتوبر.
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

النهاردة كام شعبان 2024

يصادف اليوم الأحد 15 شعبان 1445، في التقويم الهجري، وتشهد ليلة النصف من شعبان، حيث شهدت تحويل قبلة الصلاة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام بمكة والتي تعد حادثًا فارقًا في تاريخ المسلمين.

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