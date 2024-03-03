ننشر لكم النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد، حيث تصدرت محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024-1445، لذا نعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟

يصادف 24 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي، وهكذا نجيب علي سؤال الآلاف من المواطنين في محافظات مصر، عن سؤال: "النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟".

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأحد:

يوافق 3 مارس 2024م، في التقويم الميلادي.

و يصادف 22 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

و يأتي 24 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

ترتيب الشهور القبطية 2024-1740

شهر توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

شهر بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

شهر كيهك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

شهر طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

شهر أمشير: من 8 فبراير إلى 10 مارس.



شهر برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

شهر برمودة: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيب: من 8 يوليو إلى 9 أغسطس.

شهر مسري: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يأتي أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، في يوم 11 مارس القادم، بحسب الحسابات الفلكية، أي بعد نحو 8 أيام فقط.



أسعار فوانيس رمضان 2024



وفي هذا السياق، نستعرض لكم أسعار فوانيس رمضان 2024، جاءت الأسعار علي النحو التالي:

تتراوح أسعار فوانيس الخشبية ما بين 100 إلى 500 جنيه.

تترواح أسعار فوانيس البلاستيكية ما بين 50 إلى 200 جنيه.

تتراوح أسعار فوانيس المعدن ما بين 200 إلى 1000 جنيه.

تترواح أسعار فوانيس الكريستال ما بين 500 إلى 5000 جنيه.

تترواح أسعار فوانيس رمضان الصغيرة مابين 100 إلى 200 جنيه.

تتراوح أسعار فوانيس متوسطة الحجم ما بين 200 إلى 500 جنيه.

تتراوح أسعار فوانيس كبيرة الحج ما بين 500 إلى 1000 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2024