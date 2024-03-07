ننشر لكم اليوم كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي الخميس؟، تصدرت محركات البحث العالمي جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على تاريخ اليوم الخميس، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445 هجرية.

اليوم كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي الخميس؟

وفي هذا السياق، نستعرض لكم اليوم كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي الخميس؟، يوافق اليوم 28 أمشير 1740ق.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس، يوافق 7 مارس 2024، في التقويم الميلادي، ويوافق 26 شعبان 1445، في التقويم الهجري، ويوافق 28 أمشير 1740، في التقويم القبطي.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يبدأ أول أيام شهر رمضان 1445 هجرية، في يوم 11 مارس المقبل، بحسب الحسابات الفلكية، أي بعد نحو 4 أيام.

إجازات شهر رمضان المبارك 2024

لا يأتي إجازات في ضهر رمضان 2024-1445، سواء الإجازات الأسبوعية الرسمية وهي كالآتي:

• يوم الجمعة الموافق 15 مارس.

• يوم السبت الموافق 16 مارس.

• يوم الجمعة الموافق 22 مارس.

• يوم السبت الموافق 23 مارس.

• يوم الجمعة الموافق 29 مارس.

• يوم السبت الموافق 30 مارس.

• يوم الجمعة الموافق 5 أبريل.

• يوم السبت الموافق 6 أبريل.

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024

وفي هذا الصدد، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تبدأ مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المبارك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم كما بلغتنا شهر رمضان، أعنّا على صيامه وقيامه وطاعاته، وتقبَّله مِنّا يا كريم.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلُمُّ بها شَعثنا، وتجمع بها شملَنا، وتزكي بها أقوالنا وأعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.