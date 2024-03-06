النهاردة كام شعبان 2024.. التاريخ الهجري في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان، ويزداد التساؤل لمعرفة النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء عبر جوجل، شهر شعبان يكون هو الشهر الثامن (8) في السنة الهجرية 1445 وعدد أيامه "29" يوم.

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 6- 3- 2024.

يوافق اليوم الأربعاء 25 شعبان 1445، في التقويم الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:

يصادف يوم 6 من مارس 2024م: في التقويم الميلادي.

و يصادف يوم 25 من شعبان 1445ه‍: في التقويم الهجري.

و يصادف يوم 27 من أمشير 1740ق: في التقويم القبطي.

كم يوم باقي على رمضان 2024 ؟

يبدأ شهر رمضان فلكيًا في يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 من مارس 2024 كما أنه من المفترض أن ستكون عِدة رمضان 30 يومًا، وستتحرى دار الإفتاء المصرية هلال رمضان في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.

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