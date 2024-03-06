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مصر

النهاردة كام شعبان 2024.. التاريخ الهجري في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

شهر رمضان
شهر رمضان

أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان، ويزداد التساؤل لمعرفة النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء عبر جوجل، شهر شعبان يكون هو الشهر الثامن (8) في السنة الهجرية 1445 وعدد أيامه "29" يوم. 

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 6- 3- 2024.

يوافق اليوم الأربعاء 25 شعبان 1445، في التقويم الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:

يصادف يوم 6 من مارس 2024م: في التقويم الميلادي.
و يصادف يوم 25 من شعبان 1445ه‍: في التقويم الهجري.
و يصادف يوم 27 من أمشير 1740ق: في التقويم القبطي.

كم يوم باقي على رمضان 2024 ؟

يبدأ شهر رمضان فلكيًا في يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 من مارس 2024 كما أنه من المفترض أن ستكون عِدة رمضان 30 يومًا، وستتحرى دار الإفتاء المصرية هلال رمضان في يوم الأحد الموافق  10 مارس 2024.

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عبارات تهنئة بحلول شهر رمضان 2024

  • اصحى يا نايم صحي النوم باقي أيام على شهر الصوم.
  • بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسعدني أن أبعث إليكم أطيب التهاني والأماني سائلا الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يكتب لنا ولكم صيامه وقيامه وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وأن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة أعوام عديدة وأزمنة مديدة أنه سميع مجيب.
  • تقبل الله صيامك وقيامك، ومبارك عليك الشهر، ويعود عليك بصحة وسعادة، وعمر مديد إن شاء الله.
  • يسعدني أن أنقل إليكم التهاني من كل قلبي بهذا الشهر المبارك رعاكم الله ووفقكم إلي ما فيه خير وكل عام وأنتم بخير.
    تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بقدوم شهر رمضان المبارك أقر الله عيونكم في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.
  • كل رمضان ونحن وإياكم طيبين وعلى الحب في الله مجتمعين وعلى التراويح والتهجد مواظبين.
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