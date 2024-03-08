الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟

أمشير
أمشير

ننشر لكم النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في معرفة تاريخ اليوم الجمعة، وذلك مع اقتراب شهر البركة والمغفرة وهو شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، يفصلنا نحو 3 أيام فقط، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟

وفي السطور التالية نعرض لكم النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟، يوافق اليوم 29 أمشير 1740ق.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الجمعة:

يأتي في التاريخ الميلادي، 8 مارس 2024م.
و في التاريخ الهجري، 27 شعبان 1445ه‍.
وفي التاريخ القبطي، 29 أمشير 1740ق.

متي يبدأ وينتهي شهر برمهات 2024؟

في هذا الجانب، يبدأ شهر برمهات يوم 10 مارس 2024، لينتهي يوم 8 أبريل المقبل.

تقويم شهر برمهات 2024

يوم الأحد 10 مارس يوافق 1 برمهات.
يوم الإثنين 11 مارس يوافق 2 برمهات.
يوم الثلاثاء 12 مارس يوافق 3 برمهات.
يوم الأربعاء 13 مارس يوافق 4 برمهات.
يوم الخميس 14 مارس يوافق 5 برمهات.
يوم الجمعة 15 مارس يوافق 6 برمهات.
يوم السبت 16 مارس يوافق 7 برمهات.
يوم الأحد 17 مارس يوافق 8 برمهات.
يوم الإثنين 18 مارس يوافق 9 برمهات.
يوم الثلاثاء 19 مارس يوافق 10 برمهات.
يوم الأربعاء 20 مارس يوافق 11 برمهات.
يوم الخميس 21 مارس يوافق 12 برمهات.

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟


يوم الجمعة 22 مارس يوافق 13 برمهات.
يوم السبت 23 مارس يوافق 14 برمهات.
يوم الأحد 24 مارس يوافق 15 برمهات.
يوم الإثنين 25 مارس يوافق 16 برمهات.
يوم الثلاثاء 26 مارس يوافق 17 برمهات.
يوم الأربعاء 27 مارس يوافق 18 برمهات.
يوم الخميس 28 مارس يوافق 19 برمهات.
يوم الجمعة 29 مارس يوافق 20 برمهات.
يوم السبت 30 مارس يوافق 21 برمهات.
يوم الأحد 31 مارس يوافق 22 برمهات.
يوم الإثنين 1 أبريل يوافق 23 برمهات.
يوم الثلاثاء 2 أبريل يوافق 24 برمهات.
يوم الأربعاء 3 أبريل يوافق 25 برمهات.
يوم الخميس 4 أبريل يوافق 26 برمهات.
يوم الجمعة 5 أبريل يوافق 27 برمهات.
يوم السبت 6 أبريل يوافق 28 برمهات.
يوم الأحد 7 أبريل يوافق 29 برمهات.
يوم الإثنين 8 أبريل يوافق 30 برمهات.

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