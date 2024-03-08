ننشر لكم كم شعبان اليوم 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟، حيث تصدرت محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر شعبان وبداية شهر المغفرة والرحمة والإكرام شهر رمضان المبارك، متبقي نحو 3 أيام فقط.

كم شعبان اليوم 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟

وفي هذا السياق، نقدم لكم كم شعبان اليوم 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة؟، اليوم 27 شعبان 1445ه هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

توافق في التقويم الميلادي، 8 مارس 2024م.

وتوافق في التقويم القبطي، 29 أمشير 1704ق.

وتوافق في التقويم الهجري، 27 شعبان 1445ه‍.

متبقي كام يوم علي شهر رمضان المبارك 2024

يأتي أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي بعد تلاتة أيام من الآن.

التقويم الهجري شهر رمضان 2024

وفي السطور التالية، نوضح لكم التقويم الهجري لشهر رمضان المبارك، وما يتوافق مع من الشهور الميلادية لعام 2024 ميلاديا، جاءت كالآتي:

الإثنين 11 مارس يوافق 1 رمضان.

الثلاثاء 12 مارس يوافق 2 رمضان.

الأربعاء 13 مارس يوافق 3 رمضان.

الخميس 14 مارس يوافق 4 رمضان.

الجمعة 15 مارس يوافق 5 رمضان.

السبت 16 مارس يوافق 6 رمضان.

الأحد 17 مارس يوافق 7 مارس.

الإثنين 18 مارس يوافق 8 مارس.

الثلاثاء 19 مارس يوافق 9 رمضان.

الأربعاء 20 مارس يوافق 10 رمضان.

الخميس 21 مارس يوافق 11 رمضان.

الجمعة 22 مارس يوافق 12 رمضان.

السبت 23 مارس يوافق 13 رمضان.



الأحد 24 مارس يوافق 14 رمضان.

الإثنين 25 مارس يوافق 15 رمضان.

الثلاثاء 26 مارس يوافق 16 رمضان.

الأربعاء 27 مارس يوافق 17 رمضان.

الخميس 28 مارس يوافق 18 رمضان.

الجمعة 29 مارس يوافق 19 رمضان.

السبت 30 مارس يوافق 20 رمضان.

الأحد 31 مارس يوافق 21 رمضان.

الإثنين 1 أبريل يوافق 22 رمضان.

الثلاثاء 2 أبريل يوافق 23 رمضان.

الأربعاء 3 أبريل يوافق 24 رمضان.

الخميس 4 أبريل يوافق 25 رمضان.

الجمعة 5 أبريل يوافق 26 رمضان.

السبت 6 أبريل يوافق 27 رمضان.

الأحد 7 أبريل يوافق 28 رمضان.

الإثنين 8 أبريل يوافق 29 رمضان.

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