الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مجلس أمناء دمياط الجديدة يناقش استعدادات شهر رمضان المبارك

مجلس أمناء دمياط
مجلس أمناء دمياط الجديدة

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط  الجديدة  اليوم الخميس، الجلسة الثالثة لمناقشة استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة التابعى حفيلة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارةالصحة بدمياط، والأعضاء، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة. 

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة للحضور وسكان المدينة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

استكمال مقابلات اختيار أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة


وأشاد رئيس المجلس بروح التعاون المثمر والبناء والتوافق بين الجهاز ومجلس الأمناء، فى تنظيم "يوم السعادة " لذوى الهمم وأسرهم بشاطىء قادرون بلاج، وسط فرحة وسعادة غامرة من الأبطال وأسرهم  ، وكذا رسم البسمة على تلك الوجوه والقلوب البيضاء النقية، مؤكدا إستمرار تنظيم مثل هذه الإحتفالية شهريًا.

وانتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، خاصة ملفات الصحة والتعليم والأمن، واستعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تهتم برفع جودة الحياة لسكان المدينة  .

وشدد “خلف الله” على استمرار المجلس فى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى والهام لسكان المدينة، كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجلس والجهاز علي دعمهم اللامحدود للخدمات التعليمية بالمدينة.

وناقش الاجتماع معدلات تنفيذ طريق “ميناء دمياط -  دمياط الجديدة”، حيث أفاد العقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور دمياط، أن هناك قريبا انفراجة وحل جذرى لمشكلة مرور سيارات النقل الداخلة والخارجة من ميناء دمياط من هذا الطريق، حيث تم تقديم مقترح بتوفير طريق بديل بطول حوالى ( 7 كم ) يتسع لدخول ( 2000 سيارة نقل ثقيل ) يوميا مباشرة للمنطقة اللوجيستية بميناء دمياط.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف على استعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم لأداء الصلوات وصلاتى التراويح والتهجد، وكذا تنظيم مسابقة بين حفظة القرآن الكريم خلال الشهر الكريم تحت رعاية مجلس الأمناء، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزير الأوقاف بموقف المساجد المتعثرة إنشائيا بالمحافظة،  ومنها المسجد الجامع الكبير بالمدينة لإستكمال أعمال البناء خدمة لسكان مدينة دمياط الجديدة. 

كما أكد الدكتور مهندس رئيس الجهاز على الإستعدادات الخاصة بموسم الصيف على الشاطئ العام والخاص وشاطىء قادرون بلاج،  من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية بالجهاز ومجلس الأمناء،  لافتا إلى ضرورة إستكمال أعمال التطوير الجارية وتقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفى نهاية الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لرئيس الجهاز، مثمنا دور الجهاز في تنمية مدينة دمياط الجديدة، مؤكدا ضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود لتلبية إحتياجات السكان،  والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة الـ3

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