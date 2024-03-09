هنا رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تنشر جريدة الدستور خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث وفرت “الحكوة المصرية”، إمكانية الاستعلام من خلال رابط أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي في جميع محافظات مصر.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

-صورة من بطاقة الرقم القومي مكتوب فيها العنوان.

-صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

-صورة من بطاقة التموين.

-صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

-صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

-بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ومن هذا الجانب، ننشرخلال السطور القليلة القادمة تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية:



-اختيار برنامج تكافل وكرامة.

-اختيار المستحق لمعاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

-اضغط على الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

-تكتب رقم القومي الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

-قم بالاتجاه نحو كلمة استعلام وسوف تظهر جميع البيانات أمامك فور التحميل.

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