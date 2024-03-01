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الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

ننشر لكم تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، خاصةً خلال شهر مارس الجاري، وقبل حلول شهر رمضان المبارك 2024-1445.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس، والشروط المطلوبة والفئات المستحقة للحصول على المعاش.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي 

وفي هذا الإطار، نعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس، وذلك عن طريق عمل الخطوات كالآتي:

الخطوة "1": تسجيل الدخول الى موقع بوابة وزارة التضامن الإجتماعي.
الخطوة "2": علي المتقدم/ة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
الخطوة "3": علي المتقدم/ة الضغط على أيقونة “استعلام”.
الخطوة "4": تظهر أمامك تفاصيل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الآن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

وفي هذا الصدد، من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس القادم، في يوم 15 مارس 2024 وهذا بالزيادة الجديدة المعلنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تقدر بنسبة 15%.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، نوفر للمواطنين الراغبين في التقديم علي معاش تكافل وكرامة، الشروط الواجب توافرها وهي كالآتي:

1- ألا يكون المتقدم/ة عامل لدي: الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
2- ألا يكون المتقدم/ة يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
3- ألا تكون الأسرة المتقدمة للمعاش لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عام ويكونوا بمراحل التعليم.
4- يجب تقديم الأوراق المطلوبة منك.
5- أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض.

الفئات المُستحقة لتكافل وكرامة 2024

يستحقها الطفل ذوى الإعاقة.
والمرأة المطلقة أو الأرملة أو التى تعاني من إعاقة.
ذوى الإعاقة.
المسنين.
الشباب.

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