الجمعة 16 فبراير 2024
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الآن حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2024.. تفاصيل

المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة

ننشر لكم رابط حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2024، حيث يتساءل الكثير من أصحاب الإعاقات عن كيفية الحجز، وذلك بعد عمل الخطوات الأساسية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من المزايا التي تقدمها لأصحاب الإعاقات.

حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2024

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن العديد من الخطوات لحجز  المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2024، تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولي: زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.
الخطوة الثانية: اختيار «قسم أخبارنا».
الخطوة الثالثة: الدخول على الموقع الالكترونى للكشف الطبى للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة عبر الرابط اضغط هنا.
الخطوة الرابعة: اختيار أيقونة “حجز موعد الكشف الطبي”.
الخطوة الخامسة: تسجيل البيانات المطلوبة لإجراء الكشف الطبي.
الخطوة السادسة: عقب الإنتهاء من التسجيل، عليك الضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.
الخطوة السابعة: يصل أمامك رسالة بالموعد ومكان الكشف عبر رقم الهاتف المحمول المسجل، أو يمكنك الاستعلام عبر الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية:

موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الصحة خطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
2) اختيار قسم أخبارنا.
3) الضغط على “الكشف الطبي”.
4) الضغط على أيقونة "استعلام".
5) إدخال الرقم القومي.
6) الضغط علي أيقونة “بحث”.
7) يظهر أمامك موعد الكشف الطبي.

كام يوم للحصول علي نتيجة الكشف الطبي؟

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الحصول على نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تظهر خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام.

أسعار سيارات المعاقين 2024 وكيفية الحصول عليها

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024

وفي هذا الجانب، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، تتضمن ما يلي:

الشرط الأول: ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك عن 18 عاما.
الشرط الثاني: أن تكون السيارة المجهزة مسجلة باسم الشخص المعاق.
الشرط الثالث: اجتياز الكشف الطبي كاملا للتعرف على قدرته على قيادة السيارة.
أالشرط الرابع: ان يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك حاملًا الجنسية المصرية.
الشرط الخامس: يجب الا يزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.
الشرط السادس: يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
الشرط السابع: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة.

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