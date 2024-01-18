أسعار سيارات المعاقين 2024 من الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي اختلاف اسعار سيارات المعاقين 2024 عن العام السابق.

أسعار سيارات المعاقين 2024 ورابط الحصول عليها بدون جمارك

بالتزامن مع ارتفاع البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار سيارات المعاقين 2024، يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل وأسعار وشروط الحصول على سيارة معاقين 2024، حيث تختلف أسعار السيارات على حسب الوقت الذي يحصل عليه المستحقين على كارت الخدمات المتكاملة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت في وقت سابق، أنَّ الأسعار ترجع إلى نوع السيارة وتوقيت الشراء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تختلف أسعار سيارات المعاقين 2024 عن العام السابق له.

وبحسب آخر بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن أسعار سيارات المعاقين 2024، تبدأ أسعار سيارات ذوي الهمم من 70 ألف و100 ألف و150 ألف والتي تكون معفاةً من الجمارك والرسوم.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط الحصول على سيارات المعاقين 2024، والتي يتطلب للحصول عليها توافر ما يلي في الشخص المراد له الحصول على السيارة من ذوى الاحتياجات الخاصة في كل المحافظات المصرية، والتي تأتي على النحو التالي:

لا يجب الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا (لكن يجوز بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة).

يجب أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة

يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده الكومسيون.

يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

يتم التقديم للحصول على السيارات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

اختيار نوع الإعاقة

يجب اختيار مكان الكشف الطبي.

رابط التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024

تتمثل خطوات تقديم طلب الحصول على سيارة بكارت الخدمات المتكاملة في الآتي: