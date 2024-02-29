الخميس 29 فبراير 2024
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الآن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في الدعم بدءًا من شهر مارس، لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين في مختلف المحافظات، الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، عن طريق عمل الخطوات التالية:

الخطوة (1): الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط اضغط هنا.
الخطوة (2): علي المواطن/ة الضغط على أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
الخطوة (3): علي المواطن/ة الضغط على أيقونة «الاستعلام».
الخطوة (4): علي المواطن/و كتابة الرقم القومي الخاص والمكون من 14 رقمًا.
الخطوة (5): تظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء كانت: بالقبول أو الرفض.
الخطوة (6): تظهر أمامك قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، نعرض للمواطنين المستفيدين قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة يصرف شهريًا، تتمثل فيما يلي:

• المستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، بعد الزيادة أصبحت 625 جنيه.
• المستفيدين من المسنين الذين يحصلون علي 450 جنيه، بعد الزيادة أصبحت 562.5 جنيه.
• المستفيدين من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيه، بعد الزيادة أصبحت 562.5 جنيه.
• المستفيدين من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيه، بعد الزيادة أصبحت 437.5 جنيه.

مُتوفر هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الشروط الواجب توافرها عند التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم الشروط الواجب توافرها عند التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024، تتضمن ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون المتقدم مواطن مصري ليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.
الشرط الثاني: عدم وجود فرد داخل الأسرة عاملًا في القطاع العام.
الشرط الثالث: ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات.
الشرط الرابع: ألا يحصل رب الأسرة على دعم مادي أي خدمات اجتماعية أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة التي تتعلق بالانضمام إلى تكافل وكرامة بشكل مستمر، وجاءت المستندات كما يلي:

1) صورة عن البطاقة الخاصة بالرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية.
2) المستند الذي يوضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.
3) في حالة وجود أبناء يتم تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تم استخراجها عن طريق الكمبيوتر.
4) نسخة عن البطاقة التموينية.
5) القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية.

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لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

متاح الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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متاح الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

مُتوفر هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

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