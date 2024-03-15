مسلسلات رمضان 2024.. فضيحة فى انتظار جميلة بالحلقة الـ5 من عتبات البهجة

حققت الحلقة الماضية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني نجاحًا كبيرًا لما شهدته من أحداث مثيرة مشوقة، والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بوصول رسالة مفزعة لجميلة التي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبوباشا حفيدة بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني.

عتبات البهجة الحلقة الخامسة

وظهر محمود الذي يقوم بدوره الفنان يوسف عثمان وهو يرسل صورًا عارية لجميلة على جروبات الواتس آب والتي كانت قد أرسلتها هي له من قبل، ومن المتوقع أن تكون جميلة قد وصلت لها رسالتها وهو ما جعلها تدخل في حالة فزع، وهو ما تعرفه خلال الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة.

الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وحقق مسلسل عتبات البهجة نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول من عرضه حتى أصبح ضمن أولويات المشاهدين لمتابعته خلال شهر رمضان الكريم.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بتوجيه تهمة التهرب الضريبي لبهجت الأنصاري بعد إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عزالعرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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