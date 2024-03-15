مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 4

يبحث العديد من محبي ومتابعي الفنان القدير يحيى الفخراني عن موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة والذي يشارك فيه خلال موسم رمضان 2024 ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق الفنان القدير يحيى الفخراني نجاحا باهرًا من خلال عرض عدد من حلقات مسلسل عتبات البهجة، خاصة وأن يدور في إطار اجتماعي حول علاقته جد بأحفاده وعدد من الشراكات التي يقوم بها.

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يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي للمسلسلات فئه الـ 15 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة على قنا DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

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بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بإخلاء سبيل بهجت الأنصاري، والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بعد أن أنقذه الشاهد الوحيد مايكل، ومن بعده تم إخلاء سبيل نعناعه، والتي تقوم بدورها الفنان جومانا مراد بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وقام بدفعها حنفي.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بوصول مُحضر لمنزل بهجت الأنصاري ويطلب منه الحضور للنيابة كونه متهم بالتهرب الضريبي.

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تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)