مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة الـ4 من مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني والفنانة جومانا مراد والفنان صلاح عبد الله والفنانة هنادي مهنا، عدة أحداث منها:

يواجه بهجت الأنصاري تهمة التهرب الضريبي بعد إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

بهجت الأنصاري يتهم عبد البديع بالنصب والاحتيال عليه واستغلال اسمه.

نعناعة تطلب من بهجت دفع نصف الكفالة والثاني يطلب منها فض الشراكة بينهما.

عمر لايزال يتورط في تعاطي مخدر الحشيش ويفكر في العمل مع الدارك ويب.

جميلة تتعرض للفضيحة بسبب نشر صورها عارية على جروب الواتس آب.

تيته يوافق على العمل مع راقصة وفله ترفض الارتباط به.

حنفي يعرض على نعناعة بيع منتجات مغشوشة داخل الكشك.

حنفي يعرض المساعدة على بهجت الأنصاري والثاني يلقنه درسا قاسيا.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)