المفتى: على المسلم الحرص على الاجتماع بالأهل وتفقد أحوالهم خاصة فى رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي صلى الله وعليه وسلم أخبرنا بأن طعام الواحد يكفي لاثنين وطعام الاثنين يكفي لأربعة، وطعام الأربعة يكفي لثمانية، وهذا بسبب البركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في الطعام عند التكاتف والاجتماع على الطعام.

الاجتماع على الطعام

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “حديث المفتي” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الاجتماع بالأهل وتفقد أحوالهم، وبخاصة في شهر رمضان المعظم.

وأضاف في حديثه، أن الاجتماع على الطعام إذا كان مستحبًا في كل وقت، فهو أشد استحبابًا في رمضان، وإذا كان مستحبا بين الناس عمومًا، فهو بين الأقارب.

فضائل شهر رمضان المبارك

وأشار إلى أنه في شهر رمضان المبارك يجتمع الأبناء مع الآباء والأمهات، والاجتماع مع الأقارب، لذا على المسلم ألا يحرم نفسه من جزاء التواصل مع الأقارب في شهر رمضان المبارك الذي ضاعف الله فيه الحسنات.

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