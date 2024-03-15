شوقى علام: من أرقى مظاهر صلة الرحم الاجتماع على الطعام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا ينبغي للمسلم أن يتواصل مع من وصله فقط، وإنما جعل الشرع الشريف من يقابل القطيعة بالصلة، ومن يقابل المنع بالإحسان، ومن يقابل الإساءة بالعفو والغفران في أعلى درجات القرب من الله عز وجل.

صلة الرحم



وأكد الدكتور شوقي علام خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن صلة الرحم في شهر رمضان أمر عظيم، حيث القطيعة فيها حرمتها أشد وأعظم.

وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك اعتاد الناس فيه تزكية نفوسهم، وعلى رأس العبادات في هذا الشهر التواصل مع الأقارب، لذا الخصام والخلاف في شهر رمضان أمر صعب للغاية، حيث يكون جزاء هذا الخصام مضاعفًا.

مظاهر صلة الأرحام

وأضاف في حديثه، أنه من أرقى مظاهر صلة الرحم الاجتماع على الطعام، حيث تكتسب النفوس السخاء وخدمة الآخرين من هذا الاجتماع، وهذا الطعام سبب من أسباب الحصول على البركة.

وذكر أن الاجتماع على الطعام ودعوة الشخص للمنزل من أجل الإفطار يعمل على وجود حالة من القرب والمحبة بين الأشخاص.