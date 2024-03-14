شوقى علام: قليل الصبر يريد لنفسه المهالك.. ويفسد عمله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن قليل الصبر يريد لنفسه المهالك، متابعًا "كم من بيوت هُدمت وكم من رحم قُطعت وكم من أعمال فسدت بغياب هذه الصفة العظيمة".

وأضاف المفتي، خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة"، أن صحابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة فقال "أوصني يا رسول الله".

وتابع: "فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فردد مرارًا والرسول الكريم في كل مرة يقول له لا تغضب، لأنه يعلم قيمة الصبر في التعامل مع مجريات الحياة المختلفة".

واستكمل: "لذلك لم يكن غريبًا أن يكرر الله أمره بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له "واصبر ما صبرك إلا بالله".

وأشار إلى أنه لم يكن غريبًا أن يجعل الله سبحانه وتعالى الصبر مقترنًا بصفات الخير والقيم النبيلة كالتقوى والتوكل والعمل الصالح.