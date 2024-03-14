المفتى: صفة الصبر تعكس قوة الشخصية وقدرتها على مواجهة الابتلاءات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشخصية التي يسعى إليها الإسلام لها عدة سمات رئيسية، من أهمها سمة الصبر وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها، طلبًا لرضاء الله عز وجل وثوابه.

وأضاف المفتي، خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الصبر صفة إيجابية، موضحًا أن معنى الصبر لا يقتصر على تحمل الصعاب والتحديات فقط، بل إنه تحمل للصعاب والتحديات دون فقد الأمل والثقة في النفس ودون إغفال الرجاء في الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن الصبر صفة تجعل الإنسان يتعالى على حطام الدنيا، ويتسامى على القليل الفاني وينتصر على كل الشهوات الحسية والمعنوية، موضحًا أن تحقيق صفة الصبر يكون بصرف قوة الإقدام في الإنسان إلى ما ينفعه، وإمساك قوة الإحجام عن ما يضره، وبذلك تعكس صفة الصبر قوة الشخصية وصلابتها وقدرتها على الصمود، وقدرة النفس على مواجهة التحديات والصعاب، ومواجهة الابتلاءات بإيمان راسخ وثقة قاطعة بأن الله لن يضيع عمل أحد.