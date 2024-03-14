الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفتى: صفة الصبر تعكس قوة الشخصية وقدرتها على مواجهة الابتلاءات

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشخصية التي يسعى إليها الإسلام لها عدة سمات رئيسية، من أهمها سمة الصبر وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها، طلبًا لرضاء الله عز وجل وثوابه.

وأضاف المفتي، خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الصبر صفة إيجابية، موضحًا أن معنى الصبر لا يقتصر على تحمل الصعاب والتحديات فقط، بل إنه تحمل للصعاب والتحديات دون فقد الأمل والثقة في النفس ودون إغفال الرجاء في الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن الصبر صفة تجعل الإنسان يتعالى على حطام الدنيا، ويتسامى على القليل الفاني وينتصر على كل الشهوات الحسية والمعنوية، موضحًا أن تحقيق صفة الصبر يكون بصرف قوة الإقدام في الإنسان إلى ما ينفعه، وإمساك قوة الإحجام عن ما يضره، وبذلك تعكس صفة الصبر قوة الشخصية وصلابتها وقدرتها على الصمود، وقدرة النفس على مواجهة التحديات والصعاب، ومواجهة الابتلاءات بإيمان راسخ وثقة قاطعة بأن الله لن يضيع عمل أحد.

الصبر شوقي علام المفتي مفتى الجمهورية صفة الصبر

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

جنايات الزقازيق: السجن المؤبد لقاتل والده الكفيف فى الشرقية

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة