شوقى علام: صلة الأرحام من أفضل القُرب والعبادات التى يتقرب بها المسلم إلى ربه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن صلة الأرحام من أفضل القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى.

فضل صلة الأرحام

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الله سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين، ويعطي على الإحسان ما لا يعطي على غيره.

وأضاف في حديثه، أن القرآن الكريم حافل بالآيات التي تؤكد محبة الله سبحانه وتعالى للمحسنين من عباده، وإذا كان الإحسان فضيلة مع سائر الخلق، فإنه مع ذوي الرحم والقرابة أفضل وأكرم، فهم أولى الناس بالإحسان والعناية.

وأشار إلى، أن الشرع الشريف جعل الصدقة على الفقير البعيد أجرًا وللصدقة على الفقير القريب أجرين، أي أجر الصدقة وأجر الصلة، وهذا خير دليل على عظمة التواصل مع الأقارب والأهل.

التقرب إلى الله



وذكر، أن الناس توارثوا العبارة المشهورة "الأقربون أولى بالمعروف" مطبقين بذلك ما أقرته سنة رسول الله صلى الله وعليه وسلم من أن خير الناس خيرهم لأهله.

