مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. طرد رنا رئيس من عملها بسبب أحمد سلامة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تطور كبير في الأحداث خاصة بعد خروج “نصرة” التي تجسدها روجينا من السجن بعد قضاء مدة سجنها.

أحداث الحلقة الخامسة مسلسل سر إلهي

وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي طرد “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس من عملها وذلك بسبب الفنان أحمد سلامة والذي كان يتعرض لها من الحين للأخر في مكان عملها وابتزازها بصور فاضحة مما جعل مديرها في العمل أن ينهي عملها ويطلب منها عدم المجيء للعمل مرة أخرى.

ودخلت “رقية” - رنا رئيس في حالة من الصدمة الكبيرة خاصة بعد سرقة المبلغ المالي الخاص بها والتي حصلت عليه بعد الشهادة الزور على شقيقتها “نصرة” - روجينا وكان مقدر بـ2 مليون جنيه.

وتصدرت اسم النجمة روجينا تريند موقع التدوينات العالمي “X" الذي كان يحمل اسم “تويتر” وذلك بالتزامن مع ردود الأفعال القوية حول أدائها الذي تقدمه في مسلسلها التلفزيوني الجديد “سر إلهي” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

قنوات مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

◄ CBC العامة.

◄ CBC دراما.

◄ منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي يعرض في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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