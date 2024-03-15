مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| نفادي يعترف بحبه لـ"أمينة خليل"

مسلسلات رمضان 2024..

يواصل جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024 البحث عن أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5،وشهدت الحلقة 5 مسلسل الكبير اوي 8 قيام النجمة أمينة خليل بتعنيف نفادي الذي يعترف لها بحبه الشديد وأنه يرغب في الزواج منها، وأنه قام بالمبارزة ومحاولة التبرع بأعضاءه لشخص آخر ليثبت لها أنه فارس أحلامها رغم أنه لا يمتلك أي صفة من هذه الصفات لتتفاجئ أمينة خليل بحب نفادي وتعبر له عن امتنانها بهذا الأمر.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بداية من الموسم الرمضاني.

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بشكل حصري، وقد خصصت الشبكة مواعيد متميزة لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

مسلسل الكبير اوي

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي