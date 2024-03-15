مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. مبارزة بين الشرير أوي ونفادي للفوز بقلب أمينة خليل

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5 تريند “X” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الإثنين الماضي ضمن سباق الموسم الرمضاني الحالي 2024.

وشهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن إقبالا من الجمهور نظرا لجرعة الكوميديا المكثفة التي يقدمها العمل.

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وموعد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداث كوميدية مختلفة فعقب ظهور أمينة خليل خلال الحلقة الماضية وسردها لمواصفات فتى أحلامها حيث أكدت انها ترغب في الارتباط بشخص شجاع فبدأ الكبير في وضع خطة ليكون نفادي هو الشخص الذي تنطبق عليه المواصفات وقام خلال الخطة هدرس بعمل شخصية الشرير أوي ممطيا حصان وجاء نفادي على كارتة مرتديا ملابس الحرب وبدأت مبارزة بين الشرير أوي ونفادي لخطف قلب أمينة خليل.

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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أبطال الكبير أوي الجزء 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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