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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5| هل يستسلم خالد النبوي للضغوط ويتنازل عن منزله؟

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

انطلقت منذ قليل، الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي،على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 5 

تصاعدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “إمبراطورية ميم” فيما يخص قضية بيع  منزال المعادي، الذي يسكنه مختار أبو المجد “خالد النبوي”، حيث يتلقى سكان المعادي من إحدى الشركات العقارية عرض مالي كبير، لشراء منازلهم.

ويواصل أبو المجد مغامرات مع أبنائه الست، والذي يقودهم في مسيرة تمرد ضد ابنه الأكبر مروان مختار أبو المجد الذي يقوم بدور الفنان “نور النبوي”

 وتشهد الحلقة الجديد، التي عرضت اليوم أحداث متسارعة مع أبنائه، ومحاولات للتأثيره عليه لبيع المنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب،  الفنانة مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم  من بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً وتعرض حلقات الإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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